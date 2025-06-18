В городе Пушкино обсудили организацию летнего досуга молодёжи

Видео: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В Пушкинском городском округе прошла встреча, посвящённая организации летнего досуга молодёжи. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.



Глава городского округа Максим Красноцветов со своим заместителем Ольгой Ждановой обсудили с активистами и представителями комплексного молодёжного центра «Точки притяжения» планы на ближайшие месяцы.

«Особое внимание уделили предстоящему юбилею города Пушкино. 100-летие города – прекрасный шанс для юных жителей проявить себя, поучаствовать в значимых проектах, узнать больше об истории родного края, раскрыть свой потенциал. Важно, чтобы руководители грамотно организовали работу», – отметили в администрации.
Ребята представили идеи и проекты, которые планируют реализовать в ближайшее время. Красноцветов поблагодарил их за активное участие в жизни округа и пожелал успехов в реализации задуманного.


Лора Луганская

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