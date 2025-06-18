В городе Пушкино обсудили организацию летнего досуга молодёжи
Видео: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский
В Пушкинском городском округе прошла встреча, посвящённая организации летнего досуга молодёжи. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Глава городского округа Максим Красноцветов со своим заместителем Ольгой Ждановой обсудили с активистами и представителями комплексного молодёжного центра «Точки притяжения» планы на ближайшие месяцы.
«Особое внимание уделили предстоящему юбилею города Пушкино. 100-летие города – прекрасный шанс для юных жителей проявить себя, поучаствовать в значимых проектах, узнать больше об истории родного края, раскрыть свой потенциал. Важно, чтобы руководители грамотно организовали работу», – отметили в администрации.Ребята представили идеи и проекты, которые планируют реализовать в ближайшее время. Красноцветов поблагодарил их за активное участие в жизни округа и пожелал успехов в реализации задуманного.