Пушкинская Федерация велоспорта выиграла конкурс Фонда президентских грантов

18 июня 2025, 17:02

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Общественная организация городского округа Пушкинский «Федерация велосипедного спорта» стала победителем конкурса Фонда президентских грантов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Проект федерации под названием «Соболиная велогонка» попал в число лучших, отобранных из более чем 10 тыс. заявок со всей России. Команда под руководством Людмилы Ионовой планирует расширить деятельность по продвижению здорового образа жизни и велосипедной культуры, особенно среди детей и семей.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В новом сезоне жителей округа ждёт насыщенная программа – обучение и соревнования по велоджимхане, кросс-кантри для юных спортсменов, а также семейные конкурсы, мастер-классы и познавательные велоэкскурсии.

«Особое внимание уделят акции «Подари велосипед другу», благодаря которой старые велосипеды обретут новую жизнь и новых владельцев. Кроме того, будет организован бесплатный семейный велопрокат, позволяющий желающим насладиться велопрогулками по живописным окрестностям. В программе – открытые уроки по правилам дорожного движения и техобслуживанию велосипедов, создание видеоролика на велосипедную тематику», – перечислили в администрации.