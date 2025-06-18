Детскую школу искусств в Красноармейске в этом году закончили 48 ребят
Выпускной вечер состоялся для учеников Детской школе искусств города Красноармейск Пушкинского округа, свидетельства об окончании школы получили 48 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Документ об освоении дополнительной общеобразовательной программы в области музыкального искусства получили 20 человек, свидетельство об освоении программы «Живопись» получили 16 человек, свидетельство об освоении программы «Изобразительное искусство» получили 12 человек», — говорится в сообщении.Всего на художественном отделении Красноармейской школы искусств учатся 273 человека, из них 95 — на предпрофессиональных программах «Декоративно-прикладное творчество», и «Живопись», 22 человека — на общеразвивающей программе «Изобразительное искусство» и 156 учеников на платных общеразвивающих программах.