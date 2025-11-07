Деревья вдоль дорог опилили в 10 подмосковных округах
Вдоль региональных дорог 10 округов Московской области опилили ветви деревьев и кустарников, мешающие обзору автомобилистов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Для обеспечения безопасности дорожники провели работы на шести городских дорогах: Угрешской улице в Дзержинском, Окском шоссе в Серпухове, Новом шоссе в Дубне, Сосновой улице в Раменском, улице Рудакова в Щёлкове и улице Разина в Солнечногорске.
На дорогах малых населённых пунктов тоже провели опиловку.
Как отметили в ведомстве, сотрудники Мосавтодора обследуют дорожную сеть каждую неделю. Особое внимание уделяют состоянию дорог и тротуаров, остановок, линий освещения, знаков, ограждений, светофоров и искусственных неровностей.
