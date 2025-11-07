Деревья вдоль дорог опилили в 10 подмосковных округах

07 ноября 2025, 21:47

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса М

Вдоль региональных дорог 10 округов Московской области опилили ветви деревьев и кустарников, мешающие обзору автомобилистов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.