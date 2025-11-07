По обновлённому мосту в Поречье запустили рабочее движение

07 ноября 2025, 16:17

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В деревне Поречье Рузского муниципального округа запустили рабочее движение по мосту через реку Москву. Протяжённость сооружения – 119 метров, сообщил в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





Капремонт проводили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты демонтировали и заменили пролётное строение, отремонтировали опоры и сваи моста.



«Мост открыли для удобства жителей, чтобы возобновить движение двух автобусных маршрутов – №21 и №455к. Сейчас продолжаются подмостовые работы. На следующей неделе завершится устройство перил, а разметку нанесут при хорошей погоде. Также проведут благоустройство. Полностью завершить капитальный ремонт сооружения планируют в конце декабря», – пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.