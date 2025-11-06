ЦППК подготовила почти 4000 вагонов к зиме

06 ноября 2025, 16:22

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) завершили масштабную подготовку поездов к зимнему сезону. За три месяца они проверили почти 4000 вагонов и провели комиссионный осмотр 376 поездов, сообщили в подмосковном Минтрансе со ссылкой на ЦППК.





К проверке привлекли все модели пригородных составов — «Иволги» четырёх поколений, современные ЭП2Д и ЭП2ДМ. Осмотрели как поезда, принадлежащие компании, так и часть арендованных. Остальные арендованные составы готовили специалисты РЖД.



Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Во время подготовки специалисты ЦППК проверили:

системы отопления, вентиляции и кондиционирования;

обеззараживатели и осушители воздуха;

уплотнители дверей и окон;

климатическое оборудование, компрессоры и фильтры тяговых преобразователей.

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

