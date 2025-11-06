Достижения.рф

ЦППК подготовила почти 4000 вагонов к зиме

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) завершили масштабную подготовку поездов к зимнему сезону. За три месяца они проверили почти 4000 вагонов и провели комиссионный осмотр 376 поездов, сообщили в подмосковном Минтрансе со ссылкой на ЦППК.



К проверке привлекли все модели пригородных составов — «Иволги» четырёх поколений, современные ЭП2Д и ЭП2ДМ. Осмотрели как поезда, принадлежащие компании, так и часть арендованных. Остальные арендованные составы готовили специалисты РЖД.

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Во время подготовки специалисты ЦППК проверили:
  • системы отопления, вентиляции и кондиционирования;
  • обеззараживатели и осушители воздуха;
  • уплотнители дверей и окон;
  • климатическое оборудование, компрессоры и фильтры тяговых преобразователей.
Создали запас противогололёдной смазки для токоприёмников, чтобы поезда могли работать без сбоев даже при сильном обледенении.

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Среди депо лидерами по количеству обслуженных составов стали:
  • Раменское — 73 поезда;
  • Апрелевка — 65 поездов;
  • Железнодорожная — 51 поезд.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0