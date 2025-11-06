ЦППК подготовила почти 4000 вагонов к зиме
Специалисты Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) завершили масштабную подготовку поездов к зимнему сезону. За три месяца они проверили почти 4000 вагонов и провели комиссионный осмотр 376 поездов, сообщили в подмосковном Минтрансе со ссылкой на ЦППК.
К проверке привлекли все модели пригородных составов — «Иволги» четырёх поколений, современные ЭП2Д и ЭП2ДМ. Осмотрели как поезда, принадлежащие компании, так и часть арендованных. Остальные арендованные составы готовили специалисты РЖД.
Во время подготовки специалисты ЦППК проверили:
- системы отопления, вентиляции и кондиционирования;
- обеззараживатели и осушители воздуха;
- уплотнители дверей и окон;
- климатическое оборудование, компрессоры и фильтры тяговых преобразователей.
Среди депо лидерами по количеству обслуженных составов стали:
- Раменское — 73 поезда;
- Апрелевка — 65 поездов;
- Железнодорожная — 51 поезд.