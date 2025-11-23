Дерзость характера и смелость пластики: в Химках почтили память непокорной Майи Плисецкой

23 ноября 2025, 17:52

В Химках почтили память Майи Плисецкой

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

22 ноября в Центральной городской библиотеке Химок привычный шелест страниц сменился рассказами о великой танцовщице, несгибаемом духе и легенде мирового балета. На творческом вечере, посвященном дню рождения Майи Плисецкой, гости обсуждали не просто балерину, а явление, навсегда изменившее восприятие русского балета.







Муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская обратилась к собравшимся с приветственной речью.





«Значение Майи Плисецкой для отечественной хореографии и мирового балета огромно. Это была не просто балерина, это была бунтарка, новатор, личность невероятного масштаба. Она не боялась ломать каноны, и именно её смелость, её уникальная пластика и драматический талант открыли новую эру в балетном искусстве», — сказала она.





В рамках вечера гостям поведали о невероятной судьбе и творческом пути Майи Плисецкой, признанной «примой-ассолюта» Большого театра. Эта выдающаяся артистка, удостоенная званий Народной артистки СССР, Героя Социалистического Труда и полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством», стала своеобразным символом русского балета на международной арене. Её постановки, такие как «Умирающий лебедь» и «Кармен», навсегда вошли в искусство, оставив неизгладимый след в истории.







«Сегодня, когда в некоторых странах предпринимаются попытки "отменить" русскую культуру, особенно важно помнить и говорить о выдающихся деятелях искусства России. Имя Майи Плисецкой – это наш ответ любым попыткам принизить величие русской культуры. Мы должны передавать это наследие нашим детям, чтобы они гордились своей страной», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.





Творческий вечер, приуроченный ко дню рождения Майи Плисецкой, стал частью широкого спектра патриотических мероприятий, которые проводятся в Химках с прошлого года. Муниципальный депутат Ирина Спирина подчеркнула, что каждый день в городе организуются мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные события, а также встречи с участниками СВО. Все эти мероприятия способствуют формированию сильного, сплочённого и осознанного общества.

