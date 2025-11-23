В Химках школьники и депутаты почтили память героя войны Александра Семикова

23 ноября 2025, 17:37

оригинал Фото: пресс-служба Администрации г.о. Химки

22 ноября в школе №20 провели патриотическое мероприятие. На встречу пришли школьники, их родители и депутат Химок Глеб Демченко. Участники почтили память химкинского ветерана Александра Семикова.





Семиков прошёл Великую Отечественную войну, проявил отвагу и героизм. Его подвиги вдохновляли сослуживцев и помогали приближать Победу. Выступающие рассказали собравшимся о его жизни как примере патриотизма.



Депутат Татьяна Кавторева отметила, что подвиг ветерана и сегодня вдохновляет защитников Отечества.

«Мы гордимся тем, что такие герои, как Александр Иванович, родились и жили на нашей химкинской земле. Его подвиг — это живой пример мужества и самопожертвования, который вдохновляет и сегодняшних защитников Отечества. Мы видим ту же готовность идти до конца, ту же отвагу и ту же безграничную любовь к Родине в наших бойцах», — высказалась Кавторева.