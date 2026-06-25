Десять подмосковных компаний отправились с бизнес-миссией в Абхазию
Бизнес-поездку организовал для предпринимателей Московской области региональный Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности. Участие в мероприятии принимают десять компаний. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
Главной целью поездки является развитие торгово-экономического сотрудничества между Подмосковьем и Абхазией. Кроме того, предприниматели смогут найти новых партнёров и расширить рынок сбыта.
«Московскую область представляют пищевики ООО «Евро Фудс», ООО «КФС», ООО «Пастальяно» и АО «К-Гранд», компания по производству туристических палаток «Дикий дом», производитель мебели и пластмассовых изделий «Адриано», производитель картонной упаковки «Комупак», производитель сантехнической арматуры «Спецсантехника», производитель ортопедических изделий «Метиз Ортопедия» и производитель косметических средств «Новые Технологии», — говорится в сообщении.Для каждого из участников бизнес-миссии разработан свой график встреч с потенциальными партнёрами.