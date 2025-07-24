Десять росгвардейцев Подмосковья завоевали право на геральдический знак отличия

24 июля 2025, 10:05

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Квалификационные испытания на право носить знак отличия полицейского спецназа 2-й степени провели для правоохранителей. Успеха добились десять сотрудников Росгвардии Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка ведомства.





Испытания проводились на базе одного из отрядов специального назначения. В них приняли участие более 20 сотрудников ОМОН «Пересвет», ОМОН «Русич», СОБР «Булат» и СОБР «Гюрза».





«Каждый кандидат должен был не только подтвердить высокий уровень физподготовки, но и продемонстрировать скорость и точность в выполнении сложных упражнений. Особое внимание уделялось стрельбе: участники должны были показать своё умение пользоваться разными видами оружия с изменением позиций и в динамике», — говорится в сообщении.