В Подольске отремонтируют более 350 дорожных знаков

24 июля 2025, 09:28

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Свыше 350 повреждённых дорожных знаков отремонтируют в городском округе Подольск в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В настоящее время приведено в порядок уже более 260 знаков. В это число входят и новые знаки, установленные взамен отсутствующих или не подлежащих восстановлению.





«В городской черте работы провели в Больничном проезде, на Революционном проспекте и на улицах Юбилейная, Железнодорожная, Товарная, Вокзальная и Курская», — говорится в сообщении.