В Подольске отремонтируют более 350 дорожных знаков
Свыше 350 повреждённых дорожных знаков отремонтируют в городском округе Подольск в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В настоящее время приведено в порядок уже более 260 знаков. В это число входят и новые знаки, установленные взамен отсутствующих или не подлежащих восстановлению.
«В городской черте работы провели в Больничном проезде, на Революционном проспекте и на улицах Юбилейная, Железнодорожная, Товарная, Вокзальная и Курская», — говорится в сообщении.Кроме того, знаки починили и установили в малых населённых пунктах округа. В том числе, в посёлке Сельхозтехника, сёлах Покров и Сынково и в деревнях Яковлево и Северово.
Знаки также устанавливались в рамках реализации решений комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.