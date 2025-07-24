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В Подольске отремонтируют более 350 дорожных знаков

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Свыше 350 повреждённых дорожных знаков отремонтируют в городском округе Подольск в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В настоящее время приведено в порядок уже более 260 знаков. В это число входят и новые знаки, установленные взамен отсутствующих или не подлежащих восстановлению.

«В городской черте работы провели в Больничном проезде, на Революционном проспекте и на улицах Юбилейная, Железнодорожная, Товарная, Вокзальная и Курская», — говорится в сообщении.
Кроме того, знаки починили и установили в малых населённых пунктах округа. В том числе, в посёлке Сельхозтехника, сёлах Покров и Сынково и в деревнях Яковлево и Северово.

Знаки также устанавливались в рамках реализации решений комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Лев Каштанов

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