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Жителей Подмосковья напугал взрыв

SHOT: в Люберцах неизвестные устроили взрыв на улице Владлена Татарского
Фото: iStock/irontrybex

Громкий взрыв услышали жильцы домов на улице Владлена Татарского в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



После полуночи в районе была замечена черная иномарка. Неизвестные выкинули с пассажирского сидения предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство. Спустя несколько секунд раздался хлопок, от которого у припаркованных машин сработала сигнализация. Также на месте происшествия возник дым. Кадры произошедшего распространились в социальных сетях.

Инцидент произошел около 01:45 в ЖК «Томилино парк». Предварительно, пострадавших нет. Местные жители собираются написать заявление в полицию.

Лидия Пономарева

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