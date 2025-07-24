Жителей Подмосковья напугал взрыв
Громкий взрыв услышали жильцы домов на улице Владлена Татарского в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
После полуночи в районе была замечена черная иномарка. Неизвестные выкинули с пассажирского сидения предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство. Спустя несколько секунд раздался хлопок, от которого у припаркованных машин сработала сигнализация. Также на месте происшествия возник дым. Кадры произошедшего распространились в социальных сетях.
Инцидент произошел около 01:45 в ЖК «Томилино парк». Предварительно, пострадавших нет. Местные жители собираются написать заявление в полицию.
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