В Путилкове провели обход территории

06 октября 2026, 11:34

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Территорию у дома №11 в посёлке Путилково под Красногорском осмотрел замглавы городского округа Евгений Елизаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Участие в осмотре приняли также местные жители. В результате был определён список вопросов, которые требуют особого внимания.





«У дома нужно провести ремонт асфальта на проезде и тротуаре. Это сделают в рамках выполнения гарантийных обязательств. Кроме того, жители затронули тему, касающуюся своевременного вывоза мусора и состояния запасного выхода в амбулатории», — говорится в сообщении.