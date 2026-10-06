В Путилкове провели обход территории
Территорию у дома №11 в посёлке Путилково под Красногорском осмотрел замглавы городского округа Евгений Елизаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участие в осмотре приняли также местные жители. В результате был определён список вопросов, которые требуют особого внимания.
«У дома нужно провести ремонт асфальта на проезде и тротуаре. Это сделают в рамках выполнения гарантийных обязательств. Кроме того, жители затронули тему, касающуюся своевременного вывоза мусора и состояния запасного выхода в амбулатории», — говорится в сообщении.Ряд вопросов был связан с благоустройства. Жители отметили, что парковка не оборудована освещением, а во дворе нет зелёной зоны отдыха со скамейками. Кроме того, нужно обновить детскую площадку. Эту работу проведут в будущем году.