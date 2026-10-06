Фестиваль набивного текстиля собрал Павловском Посаде мастеров со всей России

06 октября 2026, 12:19

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

В Музее истории русского платка и шали в Павловском Посаде в минувшие выходные состоялся VIII фестиваль русской набойки «ЦвЕтки и цветы». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В рамках мероприятия в новом музейном пространстве состоялось открытие выставки «Печать времени» с работами мастеров из Самары и Санкт-Петербурга.





«Открытие посетили гости из разных регионов России, интересующиеся набойкой», — отмечается в сообщении.