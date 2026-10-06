Фестиваль набивного текстиля собрал Павловском Посаде мастеров со всей России
В Музее истории русского платка и шали в Павловском Посаде в минувшие выходные состоялся VIII фестиваль русской набойки «ЦвЕтки и цветы». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В рамках мероприятия в новом музейном пространстве состоялось открытие выставки «Печать времени» с работами мастеров из Самары и Санкт-Петербурга.
«Открытие посетили гости из разных регионов России, интересующиеся набойкой», — отмечается в сообщении.На фестивале также организовали мастер-классы по верховой и кубовой набойке. Их провели художники из Москвы, Твери, Самары и Санкт-Петербурга. Участники создавали узорчатые салфетки и платки. Кроме того, было организовано дефиле моделей из набивных тканей.
Праздник завершился подведением итогов и награждением участников.