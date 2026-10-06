Красногорских учителей поздравили с профессиональным праздником
Праздник, посвящённый Дню учителя, состоялся во дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Педагогов поздравил с профессиональным праздником глава округа Красногорск Дмитрий Волков.
«Вы даёте не просто знания, вы даёте жизненные ориентиры. Главные основы, которые никогда не поменяются. Вне зависимости от развития всех искусственных интеллектов. Самый лучший в жизни интеллект — это учительский», — сказал Волков.В ходе праздника лучших учителей округа отметили знаками отличия и благодарственными письмами, а некоторым присвоили звание «Почётный работник сферы образования». А завершилось мероприятие концертом, на котором выступили красногорские коллективы.