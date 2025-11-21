Десятиклассник из Ногинска создал нейротренажёр для реабилитации кисти
Десятиклассник Александр Кокорев из Ногинска создал нейротренажёр, который помогает восстанавливать подвижность кисти с помощью машинного зрения. Разработка ускоряет реабилитацию пациентов и уже успешно работает, сообщили в Минобразования Московской области.
Тренажёр повторяет движения здоровой руки пациента с помощью компьютерного зрения и передаёт их на парализованную кисть. Такая зеркальная терапия создаёт визуальный эффект движения и помогает мозгу формировать новые нейронные связи. Детали устройства напечатали на 3D-принтере, а конструкция сгибающих дуг повторяет естественную работу пальцев.
«Когда у брата моего наставника появилась проблема – паралич одной из рук – я решил, что будет интересно сделать тренажер для реабилитации», – рассказал автор тренажёра Александр Кокорев.Он отметил, что проект постоянно дорабатывают. В будущем создатель разработки хочет его запатентовать. Работу вели вместе с наставником — педагогом робототехники Александром Галочкиным.
«С Сашей мы работаем с третьего класса, начинали изучать робототехнику с Lego-набора», – поделился педагог.Он подчеркнул важность поддержки увлечённых учеников и возможности применять знания на практике. Для тренажёра написали два программных кода: один распознаёт кисть через компьютерное зрение и передаёт сигналы, другой управляет движением дуг. Тестирование проводили вместе с врачами реабилитационного центра МВД.
Старшеклассник планирует поступать в МФТИ или ВШЭ и мечтает открыть свою компанию в сфере биотехники. Александр — призёр Всероссийской олимпиады школьников, лауреат крупных конкурсов и двукратный победитель НТО.
«Самые передовые проекты мы реализуем в гимназии начиная с первого класса», – рассказала директор Ногинской гимназии Тамара Федотова.В гимназии активно развивают STEM-направления, робототехнику и 3D-моделирование, а учащиеся работают над серьёзными научными проектами.
Школа сотрудничает с 12 вузами, 89% её выпускников поступают в ведущие университеты страны. Ученики ежегодно занимают призовые места на олимпиадах и участвуют в исследовательских программах.