Десятиклассник из Ногинска создал нейротренажёр для реабилитации кисти

21 ноября 2025, 09:45

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

Десятиклассник Александр Кокорев из Ногинска создал нейротренажёр, который помогает восстанавливать подвижность кисти с помощью машинного зрения. Разработка ускоряет реабилитацию пациентов и уже успешно работает, сообщили в Минобразования Московской области.





Тренажёр повторяет движения здоровой руки пациента с помощью компьютерного зрения и передаёт их на парализованную кисть. Такая зеркальная терапия создаёт визуальный эффект движения и помогает мозгу формировать новые нейронные связи. Детали устройства напечатали на 3D-принтере, а конструкция сгибающих дуг повторяет естественную работу пальцев.





«Когда у брата моего наставника появилась проблема – паралич одной из рук – я решил, что будет интересно сделать тренажер для реабилитации», – рассказал автор тренажёра Александр Кокорев.

«С Сашей мы работаем с третьего класса, начинали изучать робототехнику с Lego-набора», – поделился педагог.

«Самые передовые проекты мы реализуем в гимназии начиная с первого класса», – рассказала директор Ногинской гимназии Тамара Федотова.

