Ректор Гжельского университета принял участие в открытом диалоге по психологии

20 ноября 2025, 18:50

Фото: Гжельский государственный университет

Ректор Гжельского государственного университета Денис Сомов принял участие в открытом диалоге «Психологи – Победе», который прошёл в Совете Федерации. Об этом рассказали в пресс-службе Раменского муниципального округа.