Ректор Гжельского университета принял участие в открытом диалоге по психологии
Ректор Гжельского государственного университета Денис Сомов принял участие в открытом диалоге «Психологи – Победе», который прошёл в Совете Федерации. Об этом рассказали в пресс-службе Раменского муниципального округа.
Мероприятие состоялось накануне Дня психолога и в честь 140-летия со дня основания Российского психологического общества. Сомов рассказал о большой работе университета по поддержке участников СВО и их семей, о проекте «Уголь земли Русской», о портретах участников спецоперации в фарфоре.
Председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила значительный вклад российских психологов в поддержку благополучия населения страны. Она поздравила с профессиональным праздником, официально учреждённым в 2023 году премьером Михаилом Мишустиным.
В ходе диалога декан факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко представил сборник «Психологи – Победе». В него вошли труды, отражающие опыт выдающихся советских психологов в период Великой Отечественной войны. Разработки по восстановлению высших психических функций выдержали проверку временем.
