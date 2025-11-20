Шесть жителей Подмосковья стали лауреатами конкурса композиторов им. Дунаевского

20 ноября 2025, 16:06

оригинал Фото: t.me/dunaevsky_80let

Шесть авторов из Подмосковья стали лауреатами XII Международного конкурса композиторов аранжировщиков им. И. О. Дунаевского. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов – Международного вокального центра «Сольвейг» при Московском Доме композиторов.