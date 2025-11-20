Шесть жителей Подмосковья стали лауреатами конкурса композиторов им. Дунаевского
Шесть авторов из Подмосковья стали лауреатами XII Международного конкурса композиторов аранжировщиков им. И. О. Дунаевского. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов – Международного вокального центра «Сольвейг» при Московском Доме композиторов.
Конкурс состоялся в 12-й раз. Награды получат свыше 80 победителей со всей России и из нескольких зарубежных стран. Церемония пройдёт 22 ноября на гала-концерте в Большом зале Московского Дома композиторов.
В творческом состязании могли принять участие как профессиональные композиторы, так и авторы без специального образования, а также юные дарования. Среди жителей Подмосковья жюри впечатлил студент музыкального училища при консерватории им. Чайковского, житель Клина, Павел Зимодро. В хоровом сочинении на народные тексты он выступает солистом.
Среди юных дарований отличился 17-летний Анатолий Сладков из Дмитрова. Первые пьесы он сочинил в семь лет. В 2023 году успел завоевать специальный приз от Союзмультфильма, а в 2024-м – приз за военно-патриотическую песню от Военкино.
Олег Панькин из Раменского сумел найти свежее и убедительное музыкальное решение таких шедевров русской поэзии, как «Я помню чудное мгновенье».
Всего из почти 470 участников конкурса лауреатами признали 77, девять человек – дипломантами. В январе в рамках проекта «В продолжение музыкальных традиций. К 80-летию Максима Дунаевского» пройдут концерты лауреатов в Москве и Калининграде.
Почётным президентом конкурса все эти годы является народный артист России Максим Дунаевский – сын советского композитора Исаака Дунаевского.
Со всеми итогами конкурса можно ознакомиться по ссылке.
