Подмосковье завершает капремонт 105 учреждений образования

20 ноября 2025, 14:26

В Московской области в этом году завершают капитальный ремонт 105 образовательных учреждений. Об этом сообщил секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов на заседании штаба по реализации программ капремонта и строительства объектов образования с участием секретаря Генсовета партии Владимира Якушева и министра просвещения РФ Сергея Кравцова.





По словам Игоря Брынцалова, Московская область сохраняет высокие темпы модернизации образовательной инфраструктуры. Он отметил, что в 2026 году в Подмосковье запланировали ремонт более 100 объектов — школ, детских садов, колледжей и центров допобразования, а еще строительство новых семи школ и четырёх детсадов.



Владимир Якушев обратил внимание на необходимость соблюдения сроков в субъектах РФ. Он подчеркнул, что по стране в 2025 году запланировали капремонт 1231 школы, но пока работу завершили только на части объектов.



«До конца года остается чуть больше месяца. Важно обеспечить своевременное выполнение всех запланированных работ», — подчеркнул секретарь Генерального совета партии «Единая Россия».

«Пора принимать различные меры и обратить пристальное внимание на обещания, которые были даны», — заявил министр.