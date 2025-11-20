Подмосковье завершает капремонт 105 учреждений образования
В Московской области в этом году завершают капитальный ремонт 105 образовательных учреждений. Об этом сообщил секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов на заседании штаба по реализации программ капремонта и строительства объектов образования с участием секретаря Генсовета партии Владимира Якушева и министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
По словам Игоря Брынцалова, Московская область сохраняет высокие темпы модернизации образовательной инфраструктуры. Он отметил, что в 2026 году в Подмосковье запланировали ремонт более 100 объектов — школ, детских садов, колледжей и центров допобразования, а еще строительство новых семи школ и четырёх детсадов.
Владимир Якушев обратил внимание на необходимость соблюдения сроков в субъектах РФ. Он подчеркнул, что по стране в 2025 году запланировали капремонт 1231 школы, но пока работу завершили только на части объектов.
«До конца года остается чуть больше месяца. Важно обеспечить своевременное выполнение всех запланированных работ», — подчеркнул секретарь Генерального совета партии «Единая Россия».Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что часть объектов в регионах до сих пор не ввели в эксплуатацию с 2023–2024 годов.
«Пора принимать различные меры и обратить пристальное внимание на обещания, которые были даны», — заявил министр.На совещании также обсудили риски по объектам в ряде регионов, сроки контрактации и ход конкурсных процедур. Представители субъектов доложили о планах завершить работы до конца года.
Программу капремонта школ, инициированная Президентом РФ, реализует «Единая Россия» вместе с Минпросвещения по Народной программе. С 2024 года в ней участвуют и новые регионы. Все этапы работ контролируют общественные штабы с участием депутатов, родителей и педагогов.