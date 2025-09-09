Детей из Подмосковья приглашают на конкурсы по правилам дорожного движения

09 сентября 2025, 21:44

Фото: Istock / Zaikina

Благотворительный фонд поддержки пострадавших в ДТП детей имени Наташи Едыкиной проводит Всероссийские конкурсы по правилам дорожного движения, приуроченные ко Дню знаний. Они направлены на профилактику аварий с участием детей по дороге в образовательные учреждения.





Так, с 29 августа до 30 сентября 2025 года проходит VIII Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по дороге в школу, в детский сад».



В 1 сентября по 23 ноября проводится VI Всероссийский конкурс фото- и видео работ «Дорожная грамматика образовательных дорог детства».



С 1 сентября до 1 октября можно принять участие в III Всероссийском конкурса презентаций и видеоработ на тему ПДД «Как таблицу умножения знаем правила дорожного движения».

«С началом учебного года дети и подростки становятся активными участниками дорожного движения. За время летних каникул ребята отвыкают от интенсивного трафика. Участие в конкурсах поможет им вспомнить правила безопасного поведения на дороге, вместе с родителями составить безопасный маршрут из дома в школу и обратно. Цель конкурсов – профилактика аварий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности», – отметили организаторы.