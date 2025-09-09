Детей из Подмосковья приглашают на конкурсы по правилам дорожного движения
Благотворительный фонд поддержки пострадавших в ДТП детей имени Наташи Едыкиной проводит Всероссийские конкурсы по правилам дорожного движения, приуроченные ко Дню знаний. Они направлены на профилактику аварий с участием детей по дороге в образовательные учреждения.
Так, с 29 августа до 30 сентября 2025 года проходит VIII Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по дороге в школу, в детский сад».
В 1 сентября по 23 ноября проводится VI Всероссийский конкурс фото- и видео работ «Дорожная грамматика образовательных дорог детства».
С 1 сентября до 1 октября можно принять участие в III Всероссийском конкурса презентаций и видеоработ на тему ПДД «Как таблицу умножения знаем правила дорожного движения».
«С началом учебного года дети и подростки становятся активными участниками дорожного движения. За время летних каникул ребята отвыкают от интенсивного трафика. Участие в конкурсах поможет им вспомнить правила безопасного поведения на дороге, вместе с родителями составить безопасный маршрут из дома в школу и обратно. Цель конкурсов – профилактика аварий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности», – отметили организаторы.Подробную информацию об условиях конкурсов можно найти на сайте фонда а также в соцсетях ВКонтакте, Telegram и Одноклассники.
Миссия фонда – помощь детям, пострадавшим в ДТП, воспитание культуры поведения участников дорожного движения.