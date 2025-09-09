На гастрофестивале в Ступине проведут конкурс овощных зонтов
Гастрономический фестиваль «Ступинская застолица или овощной разгуляй» будет проходить в субботу, 13 сентября, в парке Островского в Ступине. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Праздник начнётся в полдень и охватит всё территорию парка. В программе предусмотрены развлечения как для взрослых гостей, так и для детей. Центром фестиваля станет главная сцена, где устроят концерт и необычный конкурс-дефиле.
«Участники конкурса «Под куполом овощного настроения» представят на суд зрителей оригинальные зонтики в овощной тематике», — говорится в сообщении.Посетителей также ждёт ярмарка «Урожайные ряды», арт-площадка «Капустная мозаика», где проведут дегустацию блюд из капусты, выставку-конкурс овощных композиций и мастер-классы, а также анимационная программа «Овощная карусель» и многое другое.
Полная информация о фестивале размещена на странице группы «Парки Ступино» в соцсети «ВКонткакте».