В Подмосковье к конкурсу «Интервидение» подготовили 1 тыс. волонтёров
В Московской области финишировала масштабная программа подготовки волонтёров к Международному музыкальному конкурсу «Интервидение 2025». Об этом сообщила министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.
«Обучение проходило на протяжении недели в девяти городах Подмосковья. На него приехали 1 тыс. ребят из разных уголков России – Московской, Владимирской, Рязанской, Свердловской, Калужской областей, Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Им рассказали о будущей деятельности, задачах, которые предстоит решать. Теперь активисты готовы к «Интервидению», – отметила Швелидзе.
Интервидение – масштабное международное событие, которое состоится 20 сентября, объединив исполнителей и зрителей со всего мира. Добровольцы играют ключевую роль в обеспечении комфорта участников и гостей конкурса.
Волонтёры узнали о культурных особенностях стран-участниц, основах межкультурной коммуникации и этике общения, изучили вопросы логистики, взаимодействия со СМИ. Им рассказали, как помочь участнику с ограниченными возможностями здоровья, что делать, если иностранный гость потерял документы.
«У нас были интересные лекции, практические занятия и возможность познакомиться с единомышленниками со всей страны. Уверена, что полученные знания помогут мне стать полезной частью команды «Интервидения», – поделилась Мария Логинова из Ногинска.
Дистанционно к программе подготовки присоединились 130 добровольцев из разных регионов России, включая Крым, Мордовию, Татарстан, Санкт-Петербург, Севастополь и многие другие регионы.
К 10 сентября станут известны имена 490 добровольцев, которые войдут в состав волонтёрского корпуса «Интервидения 2025». Им предстоит организовывать встречи делегаций, помогать аккредитовывать журналистов, координировать передвижение участников и гостей конкурса.
Всех добровольцев обеспечат фирменной экипировкой и сувенирной продукцией. А по окончании конкурса они получат отметки о волонтерской деятельности в свои волонтёрские книжки.