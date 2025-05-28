Детей из Подмосковья пригласили на конкурс экологического рисунка
Стать участниками всероссийского конкурса рисунков «Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов» приглашают юных жителей Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.
Принять участие в конкурсе могут детсадовцы и младшеклассники. На рисунках должно быть отображено, как сказочные защитники природы эколята собирают отходы на переработку и используют вторсырьё.«Мы давно дружим и сотрудничаем с движением эколят. (…) Я призываю родителей и педагогов принимать самое активное участие в проектах эколят, прививать детям интерес к природе, чтобы воспитать экологически ответственное поколение», — сказал глава Минэкологии региона Виталий Мосин.
Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.