Росгвардейцы задержали в Воскресенске разыскиваемого преступника
Мужчину, находящегося в федеральном розыске за совершённое преступление, задержали в подмосковном Воскресенске сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба областного главка Росгвардии.
«Задержание произошло в ходе патрулирования. Сотрудники Росгвардии заметили мужчину, похожего по приметам с одним из объявленных в розыск, и доставили его в отделение полиции», — говорится в сообщении.Выяснилось, что это 25-летний местный житель, который находится в федеральном розыске с апреля текущего года.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали в Домодедове приезжего из одной из стран ближнего зарубежья, который продавал героин через тайники-«закладки». Часть товара была обнаружена в карманах мужчины во время задержания, а часть — по месту его временного проживания.