В июне в подмосковных парках будут работать мобильные ветеринарные пункты

28 мая 2025, 09:59

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С начала июня в парках Московской области начнут работу мобильные ветеринарные пункты. Владельцы домашних животных смогут зарегистрировать питомцев в Едином региональном реестре, провести вакцинацию от бешенства и других заболеваний, а также установить микрочип — всё это доступно без посещения ветклиники, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных сообщил, что такая форма обслуживания значительно упрощает процесс для владельцев питомцев.





«Потребуется микрочип, который вводится подкожно в область холки. Каждый чип имеет уникальный код – он присваивается животному. Если питомец убежит или потеряется, нашедшему достаточно привести его в ближайшее ветеринарное учреждение, где специалисты просканируют код и свяжутся с владельцем», — пояснил он.

в парке «Бронницкий луг» с 14:00 до 18:00;

в парке «200-летия Егорьевска» с 14:00 до 16:00;