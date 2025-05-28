В июне в подмосковных парках будут работать мобильные ветеринарные пункты
С начала июня в парках Московской области начнут работу мобильные ветеринарные пункты. Владельцы домашних животных смогут зарегистрировать питомцев в Едином региональном реестре, провести вакцинацию от бешенства и других заболеваний, а также установить микрочип — всё это доступно без посещения ветклиники, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных сообщил, что такая форма обслуживания значительно упрощает процесс для владельцев питомцев.
«Потребуется микрочип, который вводится подкожно в область холки. Каждый чип имеет уникальный код – он присваивается животному. Если питомец убежит или потеряется, нашедшему достаточно привести его в ближайшее ветеринарное учреждение, где специалисты просканируют код и свяжутся с владельцем», — пояснил он.
Совместную акцию проводят Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья и Министерство благоустройства. В июне мобильные пункты появятся более чем в 50 парках. Так, 1 июня ветеринарные дежурства пройдут:
- в парке «Бронницкий луг» с 14:00 до 18:00;
- в парке «200-летия Егорьевска» с 14:00 до 16:00;
- в парке «Сестрорецкий» в Клину — также с 14:00 до 16:00.
В Минсельхозе также напомнили, что регистрация животных проводится бесплатно в государственных ветеринарных клиниках и в передвижных пунктах. Оплате подлежит только установка чипа — услуга остается доступной по цене.
Для собак регистрация обязательна: с марта в регионе действует административная ответственность за отсутствие учета. Это касается как взрослых животных, так и щенков — последних необходимо зарегистрировать в течение 14 дней после достижения трёхмесячного возраста. Кошек и других питомцев можно внести в реестр по желанию владельца.