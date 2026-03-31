Детей из Подмосковья пригласили на Всероссийский творческий конкурс Минобороны
Юные жители Московской области смогут принять участие во II Всероссийском детском творческом конкурсе Минобороны «Профессия – Родину защищать».
Центральный Дом Российской Армии имени М. В. Фрунзе при поддержке Главного военно‑политического управления Вооружённых сил России продолжает приём заявок. Подать заявку и узнать условия участия в конкурсе можно на сайте ЦДРА.
«Этот конкурс – прекрасная площадка для поддержки талантливых детей, развития их интеллектуальных и творческих способностей, для формирования их гражданской позиции, в основе которой – любовь к России, осознание своей причастности к её развитию и защите», – сказал начальник ЦДРА, заслуженный работник культуры России Василий Мазуренко.Он добавил, что лучшие творческие работы конкурсантов могут быть представлены на выставках в воинских частях и учреждениях культуры Минобороны, что станет дополнительным стимулом для творческого роста юных талантов.
Конкурс посвящён следующим темам: «Единство народов России», «Мы помним! Мы гордимся!» и «Защита Родины». Состязание проходит по трём номинациям: «Вокальное мастерство», «Изобразительное искусство» и «Декоративно‑прикладное творчество».
В номинации «Вокальное мастерство» приём электронных заявок продолжается до 10 сентября. 6-8 октября состоится полуфинал, а завершат этап гала‑концерт и церемония награждения 9 октября в ЦДРА. В номинациях «Изобразительное искусство» и «Декоративно‑прикладное творчество» приём работ по почте продолжится до мая 2026 года. В конце года лучших художников тоже ждёт торжественная церемония награждения.