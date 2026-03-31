В Московской области начинается региональный этап конкурса «Мастер года 2026»

31 марта 2026, 14:30

С 1 по 30 апреля в Московской области пройдет региональный этап Всероссийского конкурса среди преподавателей системы среднего профессионального образования «Мастер года 2026», сообщает Министерство образования Московской области.







Отборочный этап проходил с 2 по 20 марта. На участие поступило 348 заявок. Наибольшее количество подали педагоги по направлениям: «Сервис и туризм» (43), «Информационные технологии» (31), «Экономика» (19), «Машиностроение» (16), «Транспорт» (15), «Строительство» (12). По итогам отбора конкурсная комиссия определила 53 участника из 22 колледжей, которые вышли в следующий этап.



В рамках регионального этапа конкурсантам предстоит выполнить два задания: представить свою педагогическую практику в видеороликах и провести открытые мастер-классы со студентами. Занятия состоятся на базе 11 профессиональных образовательных организаций.



Оценивать работы будут 45 экспертов, включая руководителей и педагогов профильных учреждений Московской области, финалистов конкурса прошлых лет, а также представителей работодателей.



По результатам состязания определят одного победителя, который представит регион в финале Всероссийского конкурса, и девять лауреатов. Победитель получит денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей, лауреаты — по 100 тысяч рублей.