В Подмосковье стартует региональный этап конкурса работниц сельского хозяйства
1 апреля стартует приём заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Женщины в АПК». Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
В этом году конкурс пройдёт более чем в 30 регионах страны. Он направлен на поддержку и продвижение женщин, идеи, труд и лидерство которых вносят значительный вклад в развитие сельского хозяйства.
«Жительницы Подмосковья, жизнь которых неразрывно связана с сельским хозяйством и перерабатывающей промышленностью, смогут побороться за звание лучших. Для каждой героини найдётся своя номинация: «Превосходящая звезда», «Суперженщина», «Кто, если не я?». «Есть женщины в русских селеньях» – специальная номинация для женщин с сильной активной жизненной позицией, продвигающих социально значимые инициативы на сельских территориях», – отметили в пресс-службе.Участвовать в конкурсе могут представительницы самых разных направлений агропрома: от тех, кто реализует социальные инициативы и улучшает качество жизни на селе, до руководительниц, внедряющих инновации на производстве.
Приём заявок продлится до 1 мая на портале «МОй АПК». Победительницы регионального этапа представят Московскую область на Всероссийском финале. Финалисток также пригласят на торжественное мероприятие в Москве.
Подробную информацию, в том числе положение о конкурсе и перечень необходимых документов, можно найти на сайте.