В Подмосковье стартует региональный этап конкурса работниц сельского хозяйства

27 марта 2026, 22:45

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

1 апреля стартует приём заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Женщины в АПК». Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





В этом году конкурс пройдёт более чем в 30 регионах страны. Он направлен на поддержку и продвижение женщин, идеи, труд и лидерство которых вносят значительный вклад в развитие сельского хозяйства.

«Жительницы Подмосковья, жизнь которых неразрывно связана с сельским хозяйством и перерабатывающей промышленностью, смогут побороться за звание лучших. Для каждой героини найдётся своя номинация: «Превосходящая звезда», «Суперженщина», «Кто, если не я?». «Есть женщины в русских селеньях» – специальная номинация для женщин с сильной активной жизненной позицией, продвигающих социально значимые инициативы на сельских территориях», – отметили в пресс-службе.