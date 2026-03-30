В Подмосковье проведут областной конкурс циркового искусства «Парад-Алле»

В Павлово-Посадском городском округе 4 апреля состоится областной конкурс циркового искусства «Парад-Алле». Он пройдёт на базе Дворца культуры «Павлово-Покровский», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





На конкурс соберутся любительские цирковые коллективы и исполнители из муниципальных учреждений культуры региона. Возраст участников – от пяти до 20 лет. Программа предусматривает две номинации: «Лучший творческий коллектив» и «Лучший исполнитель в жанре».



Конкурс проходит в два этапа. Это отборочный этап по видеоматериалам и финальный очный тур.

«В жюри войдут заслуженные деятели искусств, заслуженные работники культуры России и Московской области, преподаватели вузов и колледжей культуры и искусства, известные артисты. Оценивать будут уровень исполнения, сценическую культуру, эмоциональность, актёрское мастерство, единство музыкального оформления и трюковой части, оригинальность реквизита и многое другое», – рассказали в ведомстве.