Детей из Пушкинского округа научат делать сувениры-подарки ко Дню матери
Мастер-класс по изготовлению сувенирных цветов из разных материалов проведут для детей в доме культуры «Юбилейный» в Пушкинском округе в четверг, 27 ноября. Туда приглашают ребят в возрасте от шести лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие приурочено ко Дню матери, который отмечается 30 ноября.
«Творческая миссия «Милой мамочке» начнется в 17.30. На занятии с педагогом дети будут мастерить из бумаги, лепить из пластилина, раскрашивать деревянные цветочки, проявлять фантазию, чтобы создать уникальный подарок», — говорится в сообщении.Занятие бесплатное, предварительная запись не нужна. Материалы для поделок выдадут на месте.
В администрации также рассказали, что ранее в Пушкинском округе уже провели десять мастер-классов «Подарок мамочке» для детей и их отцов.