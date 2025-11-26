Детей из Пушкинского округа научат делать сувениры-подарки ко Дню матери

26 ноября 2025, 17:16

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Мастер-класс по изготовлению сувенирных цветов из разных материалов проведут для детей в доме культуры «Юбилейный» в Пушкинском округе в четверг, 27 ноября. Туда приглашают ребят в возрасте от шести лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Мероприятие приурочено ко Дню матери, который отмечается 30 ноября.





«Творческая миссия «Милой мамочке» начнется в 17.30. На занятии с педагогом дети будут мастерить из бумаги, лепить из пластилина, раскрашивать деревянные цветочки, проявлять фантазию, чтобы создать уникальный подарок», — говорится в сообщении.