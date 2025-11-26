Семь новых поликлиник и постов скорой построят в Подмосковье в 2026 году
Комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению провёл выездное заседание, на котором обсудили доступность первичного звена медицинской помощи. Отдельное внимание уделили планам по строительству новых объектов здравоохранения в регионе, сообщили в пресс-службе Московской областной Думы.
На заседании отметили, что в 2025 году в Подмосковье реализуют масштабную программу по развитию медицинской инфраструктуры. Большую часть запланированных объектов уже ввели в эксплуатацию, а оставшиеся — завершат до конца года. В их числе — крупные поликлиники в Люберцах, Чехове и Богородском округе, реконструкция Подольской больницы, а еще — три фельдшерско-акушерских пункта в Одинцово, Волоколамске и Клину.
«В планах на 2026 год — 7 объектов. Запланировано строительство четырёх поликлиник и трёх подстанций скорой медицинской помощи. Один из знаковых объектов, который запланирован к вводу в следующем году — самая крупная в регионе поликлиника на тысячу посещений в смену в Королёве», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.В 2026 году построят:
- поликлинику на 1000 посещений в городском округе Королёв на улице Циолковского;
- амбулаторно-поликлиническое отделение в городском округе Красногорск на улице Речной;
- поликлинику на 500 посещений в Одинцовском городском округе в ЖК «Гусарская баллада»;
- детскую поликлинику на 400 посещений в Пушкинском городском округе на проспекте Розанова;
- пост скорой медицинской помощи в деревне Суханово Ленинского городского округа;
- пост скорой помощи в селе Поречье Можайского округа;
- пост скорой помощи в посёлке Михнево городского округа Ступино.