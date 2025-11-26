Готовность капремонта ФОКа в Одинцовском округе превысила 25%
Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса проводят в посёлке Старый Городок Одинцовского округа. В настоящий момент готовность объекта составляет более 25%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Сейчас в ФОКе завершили демонтажные работы и перешли к общестроительным и отделочным.
«Общая площадь здания составляет более 1,8 тыс. квадратных метров. В рамках ремонта здесь обновят фасад, входную группу, кровлю, заменят инженерные сети, сантехнику и радиаторы, двери, окна, потолки и полы, проведут отделку помещений, завезут новое оборудование и мебель, а также благоустроят прилегающую территорию», — говорится в сообщенииОбновлённый объект планируют сдать в эксплуатацию в 2026 году.