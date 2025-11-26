В Пушкинском округе провели заключительный в этом году форум «Управдом»
Видео: сюжет телеканала «Пушкино ТВ»
В Пушкино провели заключительный в этом году форум «Управдом». На встречу пригласили жителей Ивантеевки, Пушкино и Красноармейска, чтобы сразу рассказать обо всех изменениях в сфере ЖКХ и ответить на все возникшие вопросы, сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.
В форуме участвовали представители Минчистоты Московской области, Мосэнергосбыта, Администрации округа, Совета депутатов, Общественной палаты, управляющих и ресурсоснабжающих организаций, а еще — председатели Советов домов.
Как отметили организаторы, жилищное законодательство не стоит на месте и постоянно движется, развивается, дополняется. Жители это видят и чувствуют на своих многоквартирных домах.
Одной из основных тем стало взаимодействие с Мосэнергосбытом. Жителям Ивантеевки разъяснили переход на прямые договоры с 1 декабря: как оформить документы и оплатить услуги.
Также обсудили переход на электронный платежный документ и электронное голосование собственников. Замглавы округа Людмила Конопатченкова рассказала о преимуществах цифрового формата оплаты ЖКУ.
Кроме того, участники рассказали о конкретных решённых вопросах — благоустройстве, парковках и ремонтах, выполненных при поддержке местной Администрации.
