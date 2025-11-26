В Пушкинском округе провели заключительный в этом году форум «Управдом»

26 ноября 2025, 16:28

Видео: сюжет телеканала «Пушкино ТВ»

В Пушкино провели заключительный в этом году форум «Управдом». На встречу пригласили жителей Ивантеевки, Пушкино и Красноармейска, чтобы сразу рассказать обо всех изменениях в сфере ЖКХ и ответить на все возникшие вопросы, сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.