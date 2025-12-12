Достижения.рф

Дети-инвалиды из Серебряных Прудов написали письма Деду Морозу

Фото: пресс-служба администрации м. о. Серебряные Пруды

В Серебряных Прудах ребята из отделения реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья написали письма Деду Морозу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.



В атмосфере дружбы и веселья дети создали особое послание. Они не только заказали подарки, но и поделились надеждами и мечтами.

«Для многих важнее всего оказалась не конкретная игрушка, а чувство чуда, поддержки и ощущение большой праздничной семьи. Эти письма стали для детей не просто творческим занятием, а важным шагом к тому, чтобы поверить, что каждый достоин своего новогоднего чуда», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации м. о. Серебряные Пруды
Сотрудники отделения помогли ребятам превратить их искренние слова в красивые открытки, украшенные рисунками.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0