Первоклассников из села Узуново научили основам оказания первой помощи

Фото: пресс-служба администрации м.о. Серебряные Пруды

Встречу с медсестрой выездной бригады скорой медицинской помощи организовали для учеников 1 «А» класса Узуновской средней школы. Мероприятие состоялось в рамках Недели функциональной грамотности. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Серебряные Пруды.



Медсестра рассказала ребятам, как не заболеть зимой и как действовать в различных опасных ситуациях.

«Первоклассники научились основам оказания первой помощи, посмотрели, какими инструментами пользуются медики, а также демонстрацию некоторых приёмов», — говорится в сообщении.
В администарции округа отметили, что целью необычного занятия было знакомство детей с основами медицинской грамотности и формирование у них ответственного отношения к своему здоровью.
Лев Каштанов

