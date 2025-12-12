Первоклассников из села Узуново научили основам оказания первой помощи
Встречу с медсестрой выездной бригады скорой медицинской помощи организовали для учеников 1 «А» класса Узуновской средней школы. Мероприятие состоялось в рамках Недели функциональной грамотности. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Серебряные Пруды.
Медсестра рассказала ребятам, как не заболеть зимой и как действовать в различных опасных ситуациях.
«Первоклассники научились основам оказания первой помощи, посмотрели, какими инструментами пользуются медики, а также демонстрацию некоторых приёмов», — говорится в сообщении.В администарции округа отметили, что целью необычного занятия было знакомство детей с основами медицинской грамотности и формирование у них ответственного отношения к своему здоровью.