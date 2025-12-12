Первоклассников из села Узуново научили основам оказания первой помощи

12 декабря 2025, 15:57

Фото: пресс-служба администрации м.о. Серебряные Пруды

Встречу с медсестрой выездной бригады скорой медицинской помощи организовали для учеников 1 «А» класса Узуновской средней школы. Мероприятие состоялось в рамках Недели функциональной грамотности. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Серебряные Пруды.





Медсестра рассказала ребятам, как не заболеть зимой и как действовать в различных опасных ситуациях.





«Первоклассники научились основам оказания первой помощи, посмотрели, какими инструментами пользуются медики, а также демонстрацию некоторых приёмов», — говорится в сообщении.