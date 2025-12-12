Долголетам Серебряных Прудов прочитали лекцию о телемедицине
Лекцию по теме «Что такое телемедицина» прочитал членам клуба «Активное долголетие» в Серебряных Прудах представитель министерства здравоохранения Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа со ссылкой на региональный Минздрав.
Лектор объяснил, что телемедицина позволяет проконсультироваться у врача, не выходя из дома.
«Особое внимание на встрече уделили практическим аспектам получения онлайн-консультаций. Долголетам объяснили, как записаться на онлайн-приём и какие гаджеты потребуются для реализации этой медицинской услуги», — говорится в сообщении.В Минздраве области напомнили, что в ходе онлайн-консультации врач может проверить результаты анализов и диспансеризации, скорректировать ранее назначенное лечение, а также продлить электронный рецепт на льготные лекарства.