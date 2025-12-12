Долголетам Серебряных Прудов прочитали лекцию о телемедицине

12 декабря 2025, 15:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Лекцию по теме «Что такое телемедицина» прочитал членам клуба «Активное долголетие» в Серебряных Прудах представитель министерства здравоохранения Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа со ссылкой на региональный Минздрав.





Лектор объяснил, что телемедицина позволяет проконсультироваться у врача, не выходя из дома.





«Особое внимание на встрече уделили практическим аспектам получения онлайн-консультаций. Долголетам объяснили, как записаться на онлайн-приём и какие гаджеты потребуются для реализации этой медицинской услуги», — говорится в сообщении.