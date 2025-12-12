Школьники Серебряных Прудов написали географический диктант
Ученики школы села Узуново округа Серебряные Пруды присоединились к просветительской акции Русского географического общества «Географический диктант — 2025». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ребята выполняли задания в онлайн-формате.
«Школьники ответили на 40 вопросов, посвящённых разным странам мира, регионам России, выдающим путешественникам и учёным и истории географических открытий», — говорится в сообщении.На выполнение заданий участникам отводилось 45 минут. Ученики показали глубокие знания и добились отличных результатов.
Ранее сообщалось, что для учеников 1 «А» класса Узуновской средней школы организовали встречу с медсестрой выездной бригады скорой медицинской помощи.