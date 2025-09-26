Достижения.рф

Каширский регоператор в Подмосковье за неделю установил более 70 новых баков

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Команда Каширского регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами провела замену баков на контейнерных площадках в своих территориях, рассказали в Минчистоты Московской области.



За неделю установили 73 бака:

  • 33 бака для ТКО;
  • 27 баков для раздельного сбора;
  • 13 бункеров для крупногабаритного мусора.
Новые контейнеры установили в Ленинском округе (д. Мисайлово, с. Молоково), Домодедово, с. Успенское, Зарайске и д. Овечкино. В зоне обслуживания оператора находятся Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды и Ступино.
​Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Специалисты продолжают проводить дезинфекцию баков. На этой неделе обработали 249 штук в Домодедово, Кашире, Коломне, Котельниках, Ленинском, Ступино, Луховицах и Серебряных Прудах.

Своевременная замена и дезинфекция баков помогают поддерживать чистоту и порядок на площадках. Жители могут сообщать о повреждённых контейнерах напрямую оператору или в территориальные отделы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ирина Паршина

