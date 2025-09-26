Каширский регоператор в Подмосковье за неделю установил более 70 новых баков
Команда Каширского регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами провела замену баков на контейнерных площадках в своих территориях, рассказали в Минчистоты Московской области.
За неделю установили 73 бака:
- 33 бака для ТКО;
- 27 баков для раздельного сбора;
- 13 бункеров для крупногабаритного мусора.
Специалисты продолжают проводить дезинфекцию баков. На этой неделе обработали 249 штук в Домодедово, Кашире, Коломне, Котельниках, Ленинском, Ступино, Луховицах и Серебряных Прудах.
Своевременная замена и дезинфекция баков помогают поддерживать чистоту и порядок на площадках. Жители могут сообщать о повреждённых контейнерах напрямую оператору или в территориальные отделы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.