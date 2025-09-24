В Кашире завершили ремонт 19,5 км региональных дорог

24 сентября 2025, 13:42

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В городском округе Кашира завершили ремонт пяти региональных дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Дорожники Мосавтодора обновили более 19,5 км асфальтобетонного покрытия и нанесли разметку на всех участках, рассказали в подмосковном Минтрансе.







«Ремонт дорог по нацпроекту в Кашире завершён. Дорожники обновили больше 19,5 км асфальтобетонного покрытия и нанесли разметку на 5 участках. Благодаря ремонту больше 65 тысяч жителей и гостей округа могут комфортно проезжать к своим домам, достопримечательностям и другим местам социального притяжения», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.