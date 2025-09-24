Достижения.рф

В Кашире завершили ремонт 19,5 км региональных дорог

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В городском округе Кашира завершили ремонт пяти региональных дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Дорожники Мосавтодора обновили более 19,5 км асфальтобетонного покрытия и нанесли разметку на всех участках, рассказали в подмосковном Минтрансе.



«Ремонт дорог по нацпроекту в Кашире завершён. Дорожники обновили больше 19,5 км асфальтобетонного покрытия и нанесли разметку на 5 участках. Благодаря ремонту больше 65 тысяч жителей и гостей округа могут комфортно проезжать к своим домам, достопримечательностям и другим местам социального притяжения», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
​Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В микрорайоне Ожерелье обновили покрытие улицы Ленина, ведущей к парку Дубовая роща, больнице, школам, колледжу, дому культуры и церкви, а еще подъезд к остановке «Школа № 5».

Для безопасного движения между малыми населёнными пунктами дорожники отремонтировали 2,8 км подъезда к деревне Топканово и 2,3 км в посёлке Большое Руново, обеспечив подъезд к железнодорожной станции, фельдшерско-акушерскому пункту, образовательным учреждениям, церквям, дому культуры и пляжам.

Асфальт уложили с применением смеси А16Вн, которая отличается высокой износоустойчивостью и продлевает сроки между ремонтами.
Ирина Паршина

