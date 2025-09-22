В Кашире рецидивист напал с ножом на девушку и отобрал сумку
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Мужчину, подозреваемого в ограблении девушки в Кашире, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Нападение произошло на Гвардейской улице.
«Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что мужчина, угрожая девушке ножом, забрал у неё сумку и скрылся. Правоохранители узнали приметы злоумышленника приступили к розыску», — говорится в сообщении.Нападавшего вскоре удалось задержать: он находился недалеко от места преступления. Злоумышленником оказался 34-летний местный житель, ранее судимый за угрозу убийством.
Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.
