В Подмосковье для вожатых детских лагерей введут выплату в 70 000 рублей
В Московской области будут поддерживать педагогические кадры, работающие с детьми в летний период. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
С этого сезона вожатые государственных и муниципальных детских лагерей Подмосковья смогут получить единовременную выплату в размере 70 000 рублей.
«В этом году по решению губернатора в Подмосковье вводится новая мера поддержки вожатых. Это специальная выплата на 70 000 рублей. Такая поддержка станет дополнительным стимулом для молодых педагогов и студентов оставаться работать в системе детского отдыха. А самим лагерям она поможет сохранить сильные и стабильные команды на весь летний сезон», – пояснила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Для получения выплаты вожатый должен отработать в организации отдыха и оздоровления детей не менее 42 календарных дней с 29 мая по 31 августа, то есть шесть полных недель.
Мера поддержки будет доступна только сотрудникам муниципальных и государственных лагерей Московской области. Частные лагеря и коммерческие детские центры инициатива не затронет, так как реализуется за счёт средств областного бюджета.
Выплату предоставят вожатым, которые официально трудоустроены и имеют соответствующие записи в трудовой книжке. Сумма единовременная и выплачивается по итогам работы за весь летний сезон.
Как отметили в министерстве, денежный бонус должен позволить снизить текучесть кадров в пиковые летние месяцы и повысить конкурентоспособность при наборе персонала в лагеря.