В Подмосковье для вожатых детских лагерей введут выплату в 70 000 рублей

21 мая 2026, 12:00

В Московской области будут поддерживать педагогические кадры, работающие с детьми в летний период. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.





С этого сезона вожатые государственных и муниципальных детских лагерей Подмосковья смогут получить единовременную выплату в размере 70 000 рублей.

«В этом году по решению губернатора в Подмосковье вводится новая мера поддержки вожатых. Это специальная выплата на 70 000 рублей. Такая поддержка станет дополнительным стимулом для молодых педагогов и студентов оставаться работать в системе детского отдыха. А самим лагерям она поможет сохранить сильные и стабильные команды на весь летний сезон», – пояснила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.