В Подмосковье по нацпроекту отремонтируют семь дорог к детским лагерям
Семь региональных дорог, по которым можно проехать к детским лагерям, отремонтируют в Московской области в текущем году в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
В программу ремонта входит замена покрытия, укрепление обочин и нанесение разметки.
«Наша цель — сделать путь для детей удобным и безопасным. В этом сезоне в шести округах Московской области специалисты Мосавтодора обновят 45 километров покрытия на семи региональных дорогах, ведущих к детским лагерям», — сказал глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.Сейчас рабочие обновляют покрытие на трёх дорогах, по которым можно доехать до четырёх лагерей. Это участок трассы «МЕТК — Акатово» в округе Егорьевск, участок «М-10 «Россия» — Зубово — МБК» в округе Клин и отрезок дороги «Нара — Таширово — МБК» в Наро-Фоминском округе. Кроме того, работы проведут в округах Ленинский, Одинцовский и Ступино.