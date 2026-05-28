В Подмосковье по нацпроекту отремонтируют семь дорог к детским лагерям

28 мая 2026, 14:06

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Семь региональных дорог, по которым можно проехать к детским лагерям, отремонтируют в Московской области в текущем году в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





В программу ремонта входит замена покрытия, укрепление обочин и нанесение разметки.





«Наша цель — сделать путь для детей удобным и безопасным. В этом сезоне в шести округах Московской области специалисты Мосавтодора обновят 45 километров покрытия на семи региональных дорогах, ведущих к детским лагерям», — сказал глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.