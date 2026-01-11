Достижения.рф

Дети показали кукольный спектакль в звенигородском храме Рождества Христова

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Ученики воскресной школы представили в храме Рождества Христова в Звенигороде спектакль «Рождественская кукла». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.



Перед началом кукольного представления настоятель храма, протоиерей Александр Антошкин, поздравил всех с праздником, а юные актёры прочитали стихи.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

После спектакля детей ждали игры и конкурсы с музыкой и подарками. Их подготовили преподаватели школы и родители воспитанников. Ребята играли в снежки, перетягивали канат, участвовали в других забавах.

Завершился день чаепитием со сладостями в уютной чайной.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0