Дети показали кукольный спектакль в звенигородском храме Рождества Христова

11 января 2026, 12:20

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Ученики воскресной школы представили в храме Рождества Христова в Звенигороде спектакль «Рождественская кукла». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.