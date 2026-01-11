Достижения.рф

В Воскресенске провели фестиваль-конкурс «Рождественский вертеп»

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Воскресенск.

В Доме культуры рабочего посёлка Хорлово состоялся IX Открытый православный фестиваль-конкурс «Рождественский вертеп». Он собрал участников и зрителей со всех уголков Московской области, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Воскресенск.



Событие стало настоящим праздником для ценителей искусства и духовной культуры.

Поздравления и напутствия прозвучали от настоятеля храма Введения во храм Пресвятой Богородицы посёлка Хорлово протоиерея Алексия Стрекалова. Он поделился размышлениями о глубинном значении Рождества и важности сохранения традиций.

Фото: пресс-служба администрации г. о.Воскресенск.

Участники представили театрализованные постановки, которые погрузили зрителей в атмосферу святого праздника, напомнили о вечных ценностях веры, надежды и доброты. В рамках фестиваля прозвучали стихи и песни в исполнении конкурсантов.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0