Достижения.рф

Лукашенко заявил, что нашел дорогу к храму

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «нашел дорогу к храму». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.



С такими словами глава государства обратился к экзарху всея Белоруссии митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину, когда посетил церковь в честь иконы Божией Матери «Млекопитательница» в деревне Околица Минского района.

«Я знаю теперь, куда прийти. Дорогу к храму я нашел», — сказал Лукашенко.
Он также отметил вклад священнослужителей в поддержание мира в стране. В этот же день президент поздравил православных верующих с Рождеством Христовым.

Ранее сообщалось, что белорусский лидер подписал указ о помиловании 22 человек в преддверии Нового года.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0