Лукашенко заявил, что нашел дорогу к храму
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «нашел дорогу к храму». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
С такими словами глава государства обратился к экзарху всея Белоруссии митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину, когда посетил церковь в честь иконы Божией Матери «Млекопитательница» в деревне Околица Минского района.
«Я знаю теперь, куда прийти. Дорогу к храму я нашел», — сказал Лукашенко.Он также отметил вклад священнослужителей в поддержание мира в стране. В этот же день президент поздравил православных верующих с Рождеством Христовым.
Ранее сообщалось, что белорусский лидер подписал указ о помиловании 22 человек в преддверии Нового года.