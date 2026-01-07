07 января 2026, 13:03

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «нашел дорогу к храму». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.





С такими словами глава государства обратился к экзарху всея Белоруссии митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину, когда посетил церковь в честь иконы Божией Матери «Млекопитательница» в деревне Околица Минского района.

«Я знаю теперь, куда прийти. Дорогу к храму я нашел», — сказал Лукашенко.