Детсад на 200 мест в Видном готов более чем на треть

14 мая 2026, 18:08

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад, рассчитанный на 200 воспитанников, строят на улице Гаевского в городе Видное Ленинского округа. В настоящее время готовность объекта достигла 35%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Строительство трёхэтажного здания площадью свыше четырёх тысяч квадратных метров ведётся в рамках подмосковной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.





«Сейчас на объекте продолжают монолитные работы, кладут наружные стены, а также возводят внутренние стены и перегородки», — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.