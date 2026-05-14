Детсад на 200 мест в Видном готов более чем на треть
Детский сад, рассчитанный на 200 воспитанников, строят на улице Гаевского в городе Видное Ленинского округа. В настоящее время готовность объекта достигла 35%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Строительство трёхэтажного здания площадью свыше четырёх тысяч квадратных метров ведётся в рамках подмосковной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.
«Сейчас на объекте продолжают монолитные работы, кладут наружные стены, а также возводят внутренние стены и перегородки», — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.В детсаду обустроят десять помещений для групп со своими игровыми, спальнями, санузлами и раздевалками, а также музыкальный и физкультурный залы, а на прилегающей территории установят игровые и спортивные площадки.
Завершить строительство должны в 2027 году.