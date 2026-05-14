В Пушкинском округе проверили ход ремонта Акуловского шоссе

14 мая 2026, 17:54

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Участок Акуловского шоссе ремонтируют в Пушкинском округе. Ход работ проверил заместитель председателя муниципального Совета депутатов Николай Михайлов. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





На проезжей части меняют асфальт и перестраивают схему движения: дороге будет круговой перекрёсток. Кроме того, для пешеходов обустроят новый тротуар.





«Модернизация Акуловского шоссе — это очень важная работа, которую жители округа ждали много лет», — отметил Никита Михайлов.