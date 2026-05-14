В Пушкинском округе проверили ход ремонта Акуловского шоссе
Участок Акуловского шоссе ремонтируют в Пушкинском округе. Ход работ проверил заместитель председателя муниципального Совета депутатов Николай Михайлов. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
На проезжей части меняют асфальт и перестраивают схему движения: дороге будет круговой перекрёсток. Кроме того, для пешеходов обустроят новый тротуар.
«Модернизация Акуловского шоссе — это очень важная работа, которую жители округа ждали много лет», — отметил Никита Михайлов.Он добавил, что в этом году дорожное полотно в округе ремонтируют сразу на 13 участках: там обновляют покрытие, приводят в порядок прилегающую территорию и съезды. Кроме того, в текущем сезоне в Пушкинском приведут в порядок проезды, парковки, тротуары и пешеходные зоны в 14 дворах.