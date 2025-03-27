Детсад на 225 мест в Раменском планируют ввести в эксплуатацию к 1 сентября

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.
Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проверил ход строительства детского сада на 225 мест на ул. Молодёжной. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Сейчас на объекте завершают монтаж вентилируемого фасада и его утепление. В ближайшее время подрядчик приступит к установке окон и облицовке фасада плиткой. Здание будет состоять из двух блоков, отличающихся цветовым оформлением. Внутри помещений уже начались штукатурные работы. Ведётся прокладка инженерных коммуникаций – системы отопления, вентиляции и электроснабжения», – рассказали в администрации.Дизайн интерьеров разработан в формате «Умка» и утверждён заказчиком.
Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.
В середине апреля на территории детсада планируют начать благоустройство. Там смонтируют теневые навесы, обустроят игровые и спортивные площадки, зоны отдыха.
На стройплощадке заняты около 80 рабочих и три единицы техники. Как отметили в администрации, подрядная организация работает с опережением графика, чтобы ввести объект в эксплуатацию к началу нового учебного года.
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Лора Луганская