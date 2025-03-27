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Детсад на 225 мест в Раменском планируют ввести в эксплуатацию к 1 сентября

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проверил ход строительства детского сада на 225 мест на ул. Молодёжной. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Сейчас на объекте завершают монтаж вентилируемого фасада и его утепление. В ближайшее время подрядчик приступит к установке окон и облицовке фасада плиткой. Здание будет состоять из двух блоков, отличающихся цветовым оформлением. Внутри помещений уже начались штукатурные работы. Ведётся прокладка инженерных коммуникаций – системы отопления, вентиляции и электроснабжения», – рассказали в администрации.
Дизайн интерьеров разработан в формате «Умка» и утверждён заказчиком.

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

В середине апреля на территории детсада планируют начать благоустройство. Там смонтируют теневые навесы, обустроят игровые и спортивные площадки, зоны отдыха.

На стройплощадке заняты около 80 рабочих и три единицы техники. Как отметили в администрации, подрядная организация работает с опережением графика, чтобы ввести объект в эксплуатацию к началу нового учебного года.

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#московская область
Подмосковные росгвардейцы успешно провели тактические занятия
27 марта 2025, 18:05

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники ОМОН «Пересвет» провели в Подмосковье комплексную тактико-специальную тренировку. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«В ходе тактических занятий спецназовцы выполнили задачи по блокированию и нейтрализации условного противника, проведению разведывательно-поисковых мероприятий. При этом они использовали беспилотные летательные аппараты различного типа. В условиях, максимально приближенных к реальным, ОМОНовцы отточили слаженность действий в составе групп и ведение огня с учётом изменения оперативной обстановки», – сообщили в силовом ведомстве.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Там добавили, что сотрудники спецподразделения отработали навыки эвакуации раненного на многофункциональной роботизированной платформе, которую также используют специалисты инженерно-технического отделения для ведения разведки.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Первую помощь пострадавшему оказали в полевом госпитале, который был экстренно сформирован на безопасном расстоянии.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Как отметили в подмосковном главке Росгвардии, по итогам занятий все задачи были выполнены в полном объёме.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

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Педагог из Котельников Ермакова стала чемпионкой России по лёгкой атлетике
27 марта 2025, 17:48

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

Педагог-организатор спортивной школы «Котельники» Ирина Ермакова стала чемпионкой России по лёгкой атлетике среди ветеранов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Масштабные соревнования проходили в Пензе. В легкоатлетическом манеже собрались спортсмены со всей страны. Ермакова завоевала серебряную медаль на дистанции 1500 м и золотую – на дистанции 3000 м метров. Она выступала в возрастной категории 55-59 лет», – говорится в сообщении.
По итогам соревнований Ермакова стала чемпионкой России. Результат спортсменки из Котельников помог сборной Московской области подняться на третью ступень пьедестала почёта.

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Сборная Московской области по бобслею установила новый рекорд России
27 марта 2025, 17:30

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные бобслеисты завоевали две золотые и серебряную медали на чемпионате России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В соревнованиях двухместных экипажей победу одержал тандем подмосковных спортсменов Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев. Второе время показала ещё одна пара из Московской области – Степан Дубинко и Александр Ефимов. А в стартах четырёхместных экипажей не было равных подмосковной команде Гайтюкевича. В составе квартета также выступили Лаптев, Ефимов и Павел Травкин», – отметили в ведомстве.
При этом во втором заезде четвёрок подмосковные бобслеисты установили новый рекорд России. Им удалось показать в стартовом разгоне исторический результат – 4,75 секунды.
«Гонка была просто сумасшедшая! Старт в четвёрках превзошёл все наши ожидания и ожидания тренеров. Очень рад, даже несмотря на ошибки в прохождении трассы. Также рад, что сезон завершился. Для нас он сложился средне, но его окончание стало приятным украшением всего года», – поделился впечатлениями Гайтюкевич.
Как отметили в ведомстве, он был признан лучшим пилотом по итогам сезона. Лаптев стал обладателем Кубка Дмитрия Стёпушкина. Этот трофей вручается лучшему разгоняющему по итогам сезона.

Специальным призом лучшей разгоняющей была отмечена подмосковная бобслеистка Снежана Трофимец. А тренеры сборной Московской области Олег Сухорученко и Семён Макаров удостоились медалей за развитие бобслея в России.
«Я знал, что наши ребята лучшие не только в России, но и в мире, поэтому не удивлён результату. Считаю, что у нас сейчас сильнейший экипаж на всей мировой арене. Сезон был непростым. Мы готовились, старались, но сначала не показывали каких-то безумных результатов. Всё было сделано ради сегодняшней победы. Мы показали что-то невероятное», – поделился Лаптев.
Чемпионат России по бобслею проходил в Сочи на санно-бобслейной трассе «Горки».

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Подмосковная сноубордистка Артюхова завоевала Кубок России
27 марта 2025, 17:07

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Варвара Артюхова из Подмосковья стала победительницей общего зачёта Кубка России по сноуборду в параллельном слаломе. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Артюхова стала обладательницей главного трофея турнира. На втором и третьем местах – сноубордистки из Алтайского края и Москвы соответственно. Варвара блестяще выступила на первом, втором и третьем этапах кубка, показав лучший результат и завоевав золото», – рассказали в министерстве.
Итоги сезона подвели в рамках финального этапа Кубка России по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом», который прошёл 26 марта в городе Белокуриха Алтайского края.

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ЖКХ, благоустройство и транспорт стали темами выездного приёма в Верее
27 марта 2025, 16:49

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Представители администрации Наро-Фоминского городского округа провели выездной приём в самом маленьком городе Московской области – Верее. Главные вопросы касались жилищно-коммунального комплекса, благоустройства территорий и общественного транспорта, сообщили в пресс-службе администрации.
«Жители предложили реорганизовать движение по улицам Красной и Кировской из двустороннего в одностороннее. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Помимо этого, поступила жалоба на качество поставляемых в школьную столовую продуктов. По этому сигналу будет проведена проверка», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Жители также попросили улучшить медицинское обслуживание, построить физкультурно-оздоровительный центр и создать музейную экспозицию для проведения выставок. Особое внимание на встрече уделили проблемам водоснабжения и состояния транспортной инфраструктуры.
«Чистая вода из нового водозаборного узла – только часть решения проблемы. Важно заменить изношенные коммуникации. Их будут постепенно модернизировать в рамках госпрограммы по замене путей водоснабжения», – добавили в пресс-службе.
Там отметили, что встреча в Верее ещё раз подтвердила необходимость диалога неравнодушных жителей с руководством городского округа. Обратная связь делает принимаемые решения более взвешенными, согласованными и оперативными.

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