В Раменском по программе «Пешком» за год обустроят 11 народных троп

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
В Раменском по программе создания пешеходных коммуникаций «Пешком» благоустроят 11 народных троп. Такими планами поделились в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Программу активно развивают в Подмосковье. Жители в своих обращениях указывают на необходимость проложить тропинку к важным инфраструктурным объектам, а муниципалитеты составляют план работ. Каждый новый путь – это не просто асфальтовая дорожка, а ещё один шаг к повышению качества жизни. Короткая, ухоженная тропинка экономит время, делает прогулки приятнее, а передвижение по городу – безопаснее», – говорится в сообщении.Как отметили в администрации, в прошлом году в Раменском муниципальном округе благоустроили более 13 км тротуаров.
Читайте также:
Более 400 дворников и 100 единиц техники вышли на весеннюю уборку в Раменском
Глава Раменского округа посетил Константиново и обсудил важные вопросы
В Раменском парке пройдут спортивные и творческие мероприятия для детей и взрослых
Лора Луганская