В Раменском по программе «Пешком» за год обустроят 11 народных троп

В Серпухове снижается заболеваемость туберкулёзом, сообщила заведующая филиалом «Подольский» Московского областного клинического противотуберкулёзного диспансера Ирина Михайлова. В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулёзом она выступила в управлении Серпуховской больницы с данными об эпидемиологической обстановке в муниципалитете.