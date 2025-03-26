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В Раменском по программе «Пешком» за год обустроят 11 народных троп

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В Раменском по программе создания пешеходных коммуникаций «Пешком» благоустроят 11 народных троп. Такими планами поделились в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Программу активно развивают в Подмосковье. Жители в своих обращениях указывают на необходимость проложить тропинку к важным инфраструктурным объектам, а муниципалитеты составляют план работ. Каждый новый путь – это не просто асфальтовая дорожка, а ещё один шаг к повышению качества жизни. Короткая, ухоженная тропинка экономит время, делает прогулки приятнее, а передвижение по городу – безопаснее», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, в прошлом году в Раменском муниципальном округе благоустроили более 13 км тротуаров.

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В импортозамещающее производство электроники в Подмосковье вложат 47 млрд рублей
В импортозамещающее производство электроники в Подмосковье вложат 47 млрд руб.
26 марта 2025, 18:48

Фото: iStock / nd3000

В Подмосковье в сфере электроники заявлено около 30 инвестпроектов обеспечения технологического суверенитета. Об этом заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Производство электроники активно развивается. В регионе реализуется 28 проектов технического суверенитета в этой отрасли. Суммарный объём инвестиций – 46,8 млрд рублей. В результате реализации этих проектов создадут около 3,5 тыс. рабочих мест», – сказала Зиновьева.
Зампред добавила, что всего в Московской области реализуют более 410 проектов технологического суверенитета в разных отраслях промышленности.

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В региональном сосудистом центре спасли 96-летнего пациента с острой сердечной патологией
В Сергиевом Посаде спасли 96-летнего пациента с острой сердечной патологией
26 марта 2025, 18:35

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи регионального сосудистого центра Сергиево-Посадской больницы спасли жизнь пожилого пациента с острой сердечной патологией. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставили в стационар 96-летнего мужчину с жалобами на острую боль в груди, одышку и затруднённое дыхание. Диагностика выявила у него декомпенсацию сердечной недостаточности. При такой патологии нарушается деятельность органа, что может привести к тяжелым последствиям.
«В ходе обследования было выявлено поражение коронарных артерий. Для восстановления артерии мы провели реканализацию, при помощи ангиопластики расширили её для улучшения кровотока, а затем провели стентирование правой коронарной артерии. Через восемь дней пациента выписали с хорошим клиническим результатом», – рассказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения РСЦ Сергиево-Посадской больницы Дмитрий Куртасов.
Как отметили в министерстве, ранее пациент уже лечился в региональном сосудистом центре Сергиево-Посадской больницы. Несколько лет назад он перенёс инфаркт миокарда. А после разрыв аорты с кровопотерей 1,5 л мужчину срочно прооперировали и имплантировали сосудистый эндопротез аорты в повреждённый участок.

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В Клину на месте снесённого деревенского клуба 1952 года разобьют газон
26 марта 2025, 18:23

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В деревне Васильково городского округа Клин снесли здание бывшего деревенского клуба. Объект нежилого назначения находился в аварийном состоянии, рассказали в пресс-службе Мособлархитектуры.
«Одноэтажное кирпичное здание клуба было построено в 1952 году. Его площадь составляла чуть более 90 кв. м. Со временем прочность и надёжность строительных конструкций снизились, сооружение утратило эксплуатационную пригодность и было заброшено. Полуразрушенную постройку внесена в список для ликвидации и снесли в этом месяце», – рассказал министр правительства по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.
Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Сейчас участок очищен от аварийного объекта и строительного мусора. Освободившуюся территорию планируют благоустроить и разбить на этом месте газон.

По данным ведомства, всего в городском округе Клин выявили более 270 объектов незавершённого строительства. Сейчас уже снесено, достроено и приведено в соответствие 205 объектов, то есть 75% от общего количества.

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В Дубне оздоровят яблони исторической аллеи на набережной Волги
26 марта 2025, 18:09

В Дубне решили омолодить историческую яблоневую аллею на набережной Волги. Чтобы продлить жизнь яблоням, сотрудники МБУ «Городские парки» приступили к обрезке деревьев, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Обрезка – важная часть процедуры омоложения яблонь. Зима в этом году покинула регион рано, и теперь важно успеть провести работы до набухания почек.
«Яблоневая аллея Менделеевской набережной – достояние Дубны, любимое место многих поколений горожан. Мы уделяем особое внимание её сохранению. В этом сезоне поставил задачу провести оздоравливающую обрезку деревьев», – отметил глава наукограда Максим Тихомиров.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Все участки на яблонях, где срезают ветви, сразу обрабатывают защитными средствами от грибковых заболеваний. К концу недели работы на яблоневой аллее планируют завершить.

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Серпуховский врач Михайлова назвала главные симптомы туберкулёза
26 марта 2025, 17:56

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В Серпухове снижается заболеваемость туберкулёзом, сообщила заведующая филиалом «Подольский» Московского областного клинического противотуберкулёзного диспансера Ирина Михайлова. В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулёзом она выступила в управлении Серпуховской больницы с данными об эпидемиологической обстановке в муниципалитете.
«С каждым годом наблюдается тенденция к снижению заболеваемости. В прошлом году были выявлены 29 человек, в этом – 24. В этом заслуга профилактической работы и медосмотров работников организаций. Благодаря этому удается своевременно выявить заболевание и вылечить пациента», – отметила Михайлова, слова которой приводит пресс-служба администрации городского округа.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Ещё в XIX веке эту болезнь называли «белой чумой» и «чахоткой», а излечиться от неё было почти невозможно. Современная медицина способна не только лечить, но и предотвращать тяжёлые последствия, выявляя заболевание на ранней стадии.
«Врачи-фтизиатры призывают жителей Серпухова внимательно относиться к своему здоровью. Главные симптомы туберкулёза – кашель более трёх недель или покашливание с выделением мокроты, с кровью, боли в груди, потеря аппетита, снижение веса, усиленное потоотделение, особенно по ночам, общее недомогание и слабость, периодическое повышение температуры тела», – перечислили в администрации.
Чтобы оградить себя от заражения туберкулёзом, нужно полноценно питаться, заниматься спортом, не курить и не злоупотреблять алкоголем. К тому же лучше держаться подальше от кашляющих людей, стараться чаще проветривать помещения и содержать их в чистоте.

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