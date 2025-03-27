Предприятие из Раменского удвоит производство детской ортопедической обуви

С 10 февраля 2025 года открыт прием заявок на V юбилейный Международный фестиваль «Большая сцена». Торжественный гранд-финал пройдет 9 апреля 2026 года на сцене Государственного Кремлёвского Дворца. Фестиваль приглашает регионы России и дружественных стран принять участие в конкурсе, который служит важной платформой для объединения городов и стран через музыку, сообщает пресс-служба АНО ДО «Школа Эстрадного Искусства Юрия Гончара».