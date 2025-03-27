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Предприятие из Раменского удвоит производство детской ортопедической обуви

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Производственная компания «Мега Ортопедик» из Раменского увеличит выпуск ортопедической детской обуви.
Такими планами поделилась гендиректор компании Любовь Гуменник, проводя экскурсию для представителей администрации округа и исполняющей обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Натальи Чудаковой.
«Гуменник продемонстрировала гостям все этапы производства ортопедической обуви для детей. Компания выпускает около 30 тыс. пар в год, но может удвоить этот показатель. Вся продукция изготавливается вручную с соблюдением особых требований для обеспечения комфорта и пользы для здоровья детей», – сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Там добавили, что руководство компании заинтересовано в расширении производства и создании новых рабочих мест. Генеральный директор отметила нехватку рабочих кадров и поинтересовалась мерами поддержки бизнеса.

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В Долгопрудном родился младенец-богатырь весом более 5 кг
27 марта 2025, 14:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области появился на свет очередной новорождённый-богатырь весом более 5 кг. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В акушерское отделение Долгопрудненской больницы поступила 34-летняя женщина с доношенной беременностью. Врачи приняли решение о проведении естественных родов. В результате родился здоровый мальчик весом 5030 г и ростом 61 см.
«Наше отделение оснащено необходимым оборудованием, в нём работают высококвалифицированные специалисты. Еженедельно у нас проводятся Дни открытых дверей, где будущие родители могут познакомиться с врачами и заведующей, увидеть инфраструктуру, задать вопросы», – сказала заместитель главного врача Долгопрудненской больницы по родовспоможению Елена Швырёва.
Сейчас мама и младенец уже выписаны домой.

В министерстве напомнили, что в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», https://mama.zdrav.mosreg.ru/) где можно найти информацию о системе родовспоможения в регионе.

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#больница
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Открыт прием заявок на V юбилейный Международный фестиваль «Большая сцена»
27 марта 2025, 13:48

Фото: istockphoto / MarioLisovski

С 10 февраля 2025 года открыт прием заявок на V юбилейный Международный фестиваль «Большая сцена». Торжественный гранд-финал пройдет 9 апреля 2026 года на сцене Государственного Кремлёвского Дворца. Фестиваль приглашает регионы России и дружественных стран принять участие в конкурсе, который служит важной платформой для объединения городов и стран через музыку, сообщает пресс-служба АНО ДО «Школа Эстрадного Искусства Юрия Гончара».
Цель фестиваля — поддержка творчески одарённых людей независимо от возраста и профессиональных навыков. Участники получат возможность расширить творческие границы, улучшить профессиональные компетенции и обменяться опытом.

Задача мероприятия — укрепление международного культурного диалога и создание социальных лифтов для продвижения творчества и масштабирования на всю страну.

Фестиваль пройдет в четыре этапа:

  1. Отборочный тур (заочный) — дистанционный отбор конкурсантов, прием заявок и материалов с 10 февраля по 30 сентября 2025 года.
  2. Полуфинал и финал (очный) — с 27 октября по 2 ноября 2025 года в Москве.
  3. Гранд-финал (очный) — 9 апреля 2026 года, награждение победителей и шоу-программа на сцене Кремлёвского Государственного Дворца с участием звезд российской эстрады.
Принять участие в фестивале смогут яркие, креативные исполнители и артисты. Возрастные рамки и подробные условия для каждой номинации указаны в Положении о конкурсе, доступном на официальном сайте.

Вся дополнительная информация — по телефонам: 7 (495) 275-25-23 и 7 (926) 453-25-45.

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В парке им. Гагарина установили селфиматы с моментальной печатью фото
27 марта 2025, 11:46

Фото: istockphoto / MarioLisovski

На территории городского парка им. Гагарина установлены несколько селфиматов — устройств для моментальной печати фотографий. Получить снимок может любой желающий, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.
«Мы заключили договор на предоставление в аренду двух участков под селфиматы. Уверены, что фотобудки будут пользоваться спросом среди наших гостей. Ведь сейчас люди часто фотографируются на телефон, но редко кто распечатывает фотоснимки. А тут можно сразу получить фотокарточку, чтобы затем вставить ее в красивую рамочку», — сообщили представители объединенной дирекции парков м.о. Шатура.

Аппараты размещены в живописных зонах парка рядом с пешеходными дорожками. Бумажные снимки могут стать необычным и запоминающимся сувениром для молодежи, привыкшей к цифровым форматам, а также для туристов и гостей города.

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#шатура
#подмосковье
#парки
#фотография
#камеры
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В Кашире установили фотобудку с моментальной печатью снимков
27 марта 2025, 11:29

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

На набережной реки Оки в Кашире, недалеко от детской площадки, теперь можно воспользоваться фотобудкой, которая набирает популярность среди местных жителей и гостей региона, сообщает пресс-служба городского округа.
Фотобудку установили в живописном месте с красивым видом на реку и окружающий пейзаж. Любой желающий может сделать фотографии на память. Камера автоматически делает три кадра, среди которых можно выбрать лучший. Распечатать фотографии можно тремя способами, а сами карточки готовятся всего за несколько секунд.

«Местные жители уже успели оценить новинку. Многие приходят с друзьями и семьями, чтобы сделать совместные фотографии на фоне красивых видов. Фотобудка — это не просто снимки, а маленькая ностальгия в духе пленочной фотографии, которая помогает запечатлеть яркие моменты, сделав забавные и креативные фотографии», — подчеркнула директор городского парка Олеся Кожадей.
Стоит отметить, что такие будки также установлены в Городском парке Каширы.

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#камеры
#подмосковье
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Подмосковные учителя смогут проверить уровень знаний учеников по информатике
27 марта 2025, 11:16

Фото: istockphoto / Tippapatt

С 31 марта по 30 апреля подмосковные учителя смогут проверить уровень знаний по информатике у учащихся 5-11-х классов и студентов средних профессиональных образовательных учреждений, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Ученикам потребуется 40-45 минут, чтобы пройти диагностику, с помощью которой педагоги проверят их уровень знания в предмете. Это поможет учителям скорректировать учебные планы.

Выполнять задания ребята смогут в произвольном порядке на компьютерах или мобильных устройствах.

Для того, чтобы поучаствовать в диагностике, нужно пройти регистрацию на образовательной платформе «Яндекс Учебник» как учитель, создать там класс и добавить в него учеников. Затем необходимо выдать учащимся логины и пароли. Тесты будут доступны в личном кабинете с 31 марта по 30 апреля.

Задания будут автоматически добавлены в виде отдельного предмета «Проекты». Преподаватели получат промежуточные результаты диагностики два раза, а итоговые результаты станут доступны на платформе после 30 апреля.Более подробную информацию можно найти на сайте проекта.

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#учитель
#социальная учебник
#проекты
#педагоги
#диагностика
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