Предприятие из Раменского удвоит производство детской ортопедической обуви

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
Производственная компания «Мега Ортопедик» из Раменского увеличит выпуск ортопедической детской обуви.
Такими планами поделилась гендиректор компании Любовь Гуменник, проводя экскурсию для представителей администрации округа и исполняющей обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Натальи Чудаковой.
Там добавили, что руководство компании заинтересовано в расширении производства и создании новых рабочих мест. Генеральный директор отметила нехватку рабочих кадров и поинтересовалась мерами поддержки бизнеса.
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«Гуменник продемонстрировала гостям все этапы производства ортопедической обуви для детей. Компания выпускает около 30 тыс. пар в год, но может удвоить этот показатель. Вся продукция изготавливается вручную с соблюдением особых требований для обеспечения комфорта и пользы для здоровья детей», – сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
Там добавили, что руководство компании заинтересовано в расширении производства и создании новых рабочих мест. Генеральный директор отметила нехватку рабочих кадров и поинтересовалась мерами поддержки бизнеса.
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Лора Луганская